Ressortissant sénégalais tué en France/guerre en Ukraine : Boubacar Seye interpelle Macron J'invite toute l'Europe, particulièrement, l'Espagne, à ne pas suivre Macron dans ses propos va-t-en-guerre contre la Russie. C'est une démarche suicidaire. Macron ne doit pas utiliser l'Europe pour se venger de Poutine :

Présence Russe dans le Sahel, il veut dévier l'Europe vers les intérêts géopolitique et eco-strategiques de la France en Afrique. j'interpelle Macron sur le cas de ce jeune Sénégalais de 23 ans, froidement abattu par la police

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 19:40

L'Ukraine et la Russie sont des pays frères, il faudra l'adoption de tous les outils de pacification pour arrêter cette guerre .

On devrait privilégier le dialogue entre ces deux pays pour une résolution définitive de cette crise. La stratégie de Macron est un suicide collectif.



Dans un tout autre registre, j'interpelle Macron sur le cas de ce jeune Sénégalais de 23 ans, froidement abattu par la police. Toute la lumière doit être faite sur les circonstances de ce drame.

Par la même occasion je voudrais l'inviter à faire avancer dans l'UE, la grille de réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un univers mondialisé : Les problèmes d'intégration, le droit d'asile , le culte de la diversité, cette laïcité juridico- politique qui met l'islam et la migration au banc des accusés.



