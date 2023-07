Ressources naturelles : Comment Capgemini et Eramet utilisent l’IA et les drones pour réhabiliter les sols miniers au Sénégal L’activité minière et métallurgique a un impact direct sur la biodiversité. Le Groupe Eramet, qui exploite au Sénégal une mine itinérante et s’est engagé vis à vis du gouvernement à réhabiliter les zones concernées, a collaboré avec Capgemini, pour transformer, grâce à l’IA, les opérations minières de sa filiale « Grande Côte Opérations » (GCO) spécialisée dans les sables minéralisés, et favoriser les activités de revégétalisation et de réhabilitation.

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés), ainsi que de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).



Capgemini collabore depuis 2017 avec Eramet pour développer l’utilisation de l’IA dans l’ensemble des activités minières et métallurgiques du Groupe. Leur partenariat visait alors à une utilisation optimale des données générées par les systèmes d’information, les drones et les capteurs connectés présents en grand nombre dans les 39 sites industriels du Groupe à travers le monde.



Au Sénégal, Eramet opère par le biais de sa filiale locale GCO qui extrait des sables minéralisés tels que l’ilménite, le zircon et le rutile, présents dans le désert. Dans ce but, l’entreprise dispose d’une mine itinérante constituée d’une drague et d’une usine de concentration qui opèrent dans un bassin artificiel au sein d’une concession minière de 400 km2. Ces procédés uniques permettent à Eramet d’extraire les minéraux du sable sans utilisation de produits chimiques et avec une consommation d’énergie minimale.



Grâce à la collecte de données et à leur traitement, « Connected Concessions », la plateforme développée par Capgemini Invent et GCO, fournit une vision en temps quasi-réel des territoires sur lesquels se déplace la mine itinérante de GCO. Deux drones déployés 2 à 3 fois par semaine détectent automatiquement les bâtiments, arbres, puits et champs se trouvant en amont et en aval de la mine.



Les images collectées sont alors transmises en temps réel à Eramet, puis traitées et exposées dans le système d’information géographique (SIG) de GCO, grâce à des algorithmes combinant computer vision et deep learning.



Auparavant, les opérations de comptage et de classification étaient réalisées manuellement par des équipes qui parcouraient la concession tous les jours, à pied ou en voiture. La solution permet d’augmenter la capacité d’inventaire de 80 à 930 hectares par membre de l’équipe : une zone auparavant cartographiée en une demi-journée l’est désormais en quelques minutes.



Eramet peut ainsi réhabiliter les zones concernées en respectant la biodiversité, soit en revégétalisant les sols à l’identique, soit en identifiant les zones propices à l’introduction de cultures vivrières, au profit des communautés locales.



Cette initiative a valu à Eramet un trophée Netexplo Change 2022 et à Capgemini Invent un trophée d’Argent aux Grand Prix Syntec Conseil 2022 dans la catégorie « impact social, sociétal et environnemental ».



Ludovic Donati, Directeur de la Transformation et de la Performance Numérique chez Eramet, conclut :



« L’application Connected Concession révolutionne la manière de travailler sur un site minier à ciel ouvert. Il s’agit d’une transformation à la fois humaine, opérationnelle et technologique. Notre objectif est de minimiser notre impact ou qu’il devienne positif ».



