Restauration, hôtellerie… : le chiffre d’affaires décolle L’Indice du chiffre d’affaires des services (Icas) du 1er trimestre 2022 a fait état d’une hausse de 117,6% des services d’hébergement et de restauration, informe LeQuotidien.

Le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration a augmenté de 117,6% au premier trimestre 2022, comparé à la même période de l’année précédente, relève l’Agence nationale de la statistique et de la démographie dans l’Indice du chiffre d’affaires des services (Icas). Une hausse imputable, selon l’Ansd, «à l’augmentation simultanée du chiffre d’affaires issu des activités d’hébergement estimée à 161,2% et des services de restauration, 98,5, après la chute constatée au premier trimestre 2021 sous l’effet de la recrudescence de la pandémie à Covid-19 ( variant Delta)».



Cette tendance haussière a été observée aussi bien dans le chiffre d’affaires des prestations de services de transport et d’entreposage ; des services de soutien et de bureau, que dans ceux des services immobiliers et services spécialisés, scientifiques et techniques.



En variation annuelle, note le document de l’Ansd, «le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage a connu une amélioration de 20,6% au premier trimestre 2022. Cette performance est en relation avec l’augmentation du chiffre d’affaires des activités de toutes les sous-branches, en particulier celui des trans­ports aériens évalué à 134,8%, hausse impulsée par la reprise des activités touristiques».



S’agissant du chiffre d’affaires des services de soutien et de bureau, il «s’est redressé de 24,4% au premier trimestre 2022, comparativement au trimestre correspondant de l’année précédente». Ce résultat découle, d’après les statisticiens, «de la progression du chiffre d’affaires des activités de toutes les sous-branches sauf celle des «enquêtes et sécurité» dont le chiffre d’affaires s’est réduit de 23,3% sur la période sous revue».



Pour le chiffre d’affaires des services immobiliers, il est ressorti, au premier trimestre 2022, «en hausse de 40,4%, par rapport à la même période de l’année précédente. Cette situation est imputable à l’augmentation du chiffre d’affaires des activités des agences im­mobilières estimé à 50,3% et de la location immobilière et activités sur biens propres, 40,3%».



Quid du chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques ?



Au premier trimestre 2022, relève l’Icas, «le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a augmenté de 6,3% en variation annuelle, en liaison avec la hausse du chiffre des services d’activités juridiques et comptables de 12,9% et des servies d’architecture et d’ingénierie, 11,9%. En revanche, les services «publicité et étude de marché» ont reculé de 6% sur la même période».

