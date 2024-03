Restructuration Majeure du Gouvernement Sénégalais : Nouveaux Visages et Nouvelles Responsabilités Le Sénégal vient de vivre une restructuration significative de son gouvernement, avec des personnalités clés occupant de nouveaux postes et assumant de nouvelles responsabilités. Ces changements reflètent une initiative stratégique du Président Macky Sall visant à apporter des perspectives fraîches et une expertise diversifiée dans divers ministères. Voici un aperçu des nominations et départs notables :



1. Moustapha Ba : Ministre de l’Economie des Finances et du Plan



Moustapha Ba a été nommé à la tête du ministère de l’Economie des Finances et du Plan. Son expérience approfondie dans [domaine pertinent] le positionne comme un acteur clé pour naviguer dans le paysage économique du Sénégal.

2. Mankeur : Ministre des Affaires étrangères



Mankeur, fort d'une riche expérience diplomatique, fait son retour au Ministère des Affaires étrangères, où il jouera un rôle crucial dans la promotion des intérêts du Sénégal sur la scène internationale.

3. Makhtar Cissé : Ministre de l'Intérieur



Makhtar Cissé prend en charge le Ministère de l'Intérieur, mettant à profit ses compétences en leadership pour superviser les affaires intérieures et maintenir la stabilité dans le pays.

4. Mame Mbaye Niang : Ministre du Tourisme et des Sports



Mame Mbaye Niang assume le rôle de Ministre du Tourisme et des Sports, signe de l'engagement du gouvernement à promouvoir à la fois les aspects culturels et sportifs du Sénégal.



5. Angélique Manga : Ministre des Sénégalais de l'extérieur



Angélique Manga est nommée Ministre des Sénégalais de l'extérieur, soulignant l'engagement du gouvernement à renforcer les liens avec la diaspora.

6. Ismaila Madior Fall : Directeur du Cabinet du Président



Ismaila Madior Fall assume un rôle clé en tant que Directeur du Cabinet du Président, contribuant au processus décisionnel stratégique.



7. Annette Seck : Ministre du Travail



Annette Seck est chargée du Ministère du Travail, où son expertise sera cruciale pour aborder les questions liées au travail et promouvoir les droits des travailleurs.



Départs du Gouvernement :





1. Lat Diop

2. Samba Sy

3. Doudou Ka

4. Cheikh Oumar Hanne



Ces quatre personnalités ont quitté leurs postes au sein du gouvernement. Leurs contributions sont reconnues, et cette restructuration vise à apporter de nouvelles perspectives pour relever les défis en constante évolution auxquels est confronté le pays.



Nominations Additionnelles :



2. Thérèse Faye : Ministre de la Femme



Thérèse Faye assume le rôle vital de Ministre de la Femme, se concentrant sur les questions qui touchent les femmes au Sénégal.

3. Pape Malick Ndour : Ministre de la Jeunesse



Pape Malick Ndour est chargé du Ministère de la Jeunesse, soulignant l'engagement du gouvernement à l'égard de l'autonomisation et du développement de la jeunesse.

Ces changements reflètent l'engagement du Président Macky Sall à assurer un gouvernement dynamique et efficace qui répond aux besoins et aux aspirations du peuple sénégalais. Le nouveau cabinet est prêt à guider le pays vers une nouvelle phase de croissance et de développement.

