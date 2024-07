Résultats du bureau des examens et concours : Kolda a le taux de réussite au Bac le plus faible du Sénégal Le bureau des examens et concours a publié les taux de réussite au Baccalauréat 2024 des différentes inspections d’Académie. C’est l’académie de Kolda qui occupe la dernière place du classement .



Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2024

Avec un taux de 37,43%, elle arrive derrière celle de Kédougou avec 37,79%, Sédhiou 38,98%, Kaffrine 39,82%.



Cependant des résultats positifs s’illustrent d’après L’As, car sur les 16 académies, c’est celle de Dakar qui arrive en tête avec un taux de réussite de 60,07%, suivie par Matam 56.56%, Pikine-Guédiawaye 53.47%, Rufisque 53.33%, Louga 50.88%, Diourbel 50.84%,



En dessous de la moyenne des candidats, Thiès a eu 49,41%, Saint-Louis 48.45%, Tambacounda 44.63%, Fatick 44.12%, Kaolack 40.86% et Ziguinchor 40,6%. Le taux national de réussite au Baccalauréat est de 48,71%



