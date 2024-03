Résultats du scrutin : L'ADHA invite le camp du pouvoir à reconnaître la victoire de la Coalition Diomaye président 2024. Communiqué :Suite aux tendances actuelles des résultats des élections présidentielles du 24 mars 2024, Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) félicite toute la population sénégalaise qui a su, encore une fois de plus, démontrer toute sa maturité en votant dans la sérénité.

Le choix des Sénégalais étant clair et net, ADHA félicite le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye élu provisoirement au premier tour et invite Son Excellence Macky Sall et son challenger Amadou BA, à appeler et à féliciter le candidat de la coalition Diomaye Président 2024.



Par ailleurs, Action pour les Droits Humains et l’Amitié met en garde le gouvernement contre toute tentative de confiscation du pouvoir et de la volonté populaire, et réitère ses sincères félicitations au peuple sénégalais souverain.



Vive le Sénégal !

Vive la démocratie !



Fait le 25 mars 2024 à Dakar



Le Bureau Exécutif de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié



