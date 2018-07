Retour à la normale de l’eau aujourd’hui, Boun Abdalah Dionne face à sa promesse

C’est bien le 20 juillet, aujourd’hui. Cela ne vous rappelle rien ? Nous, si, puisque nous tirons depuis plusieurs mois la langue, à cause de la soif. Et ce 20 juillet, c’est bien le deadline fixé par Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal, donc chef du gouvernement de la République et de tous les ministres, dont celui en charge de l’Hydraulique, pour un retour à la normale de l’alimentation en eau de Dakar.



Même si depuis quelques temps, certaines autorités de seconde zone ont essayé de tempérer en ne parlant que d’amélioration à cette date, nous, ce qui nous intéresse, c’est le respect de la parole donnée par la Pm. Sinon, on va faire comme l'a demandé le front « France dégage », c’est-à-dire aller chercher le liquide précieux si vital chez le président de la République, au palais de l’avenue Senghor.









