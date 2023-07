Retour des malfaiteurs armés dans la localité : un chauffeur tué par balle à Tamba Les malfaiteurs ont repris du service dans la région de Tambacounda. Le vendredi 14 juillet dernier, ils se sont signalés, et cette fois ci de la pire des manières. En effet, le chauffeur Gora, qui assurait la navette entre Tamba et Dianké Makhan, a fait l’objet d’un braquage en pleine brousse, nous apprend emedia.sn.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2023 à 11:00

Des bandits armés l’ont sommé de s’arrêter. Pris de peur, il a refusé. C’est ainsi qu’ils ont tiré sur lui, selon le vice-président des chauffeurs du garage de Dianké Makhan. Il est mort sur le coup.



Selon toujours le site d’information, leur forfait commis, les assaillants ont pris la poudre d’escampette. Une situation qui a mis en colère les chauffeurs de la gare routière de Dianké Makhan qui dénoncent une insécurité galopante.



« Il n’y a pas de sécurité sur l’axe Tamba-Dianké Makhan. Très souvent, nous sommes victimes d’attaques à main armée. Et la dernière en date est celle de l’assassinat de notre camarade Gora qui a reçu une balle », dénonce Ousmane Sène, qui ajoute qu’« il n’y a pas de poste de gendarmerie ni de brigade sur cet axe dans le département de Goudiry très emprunté ».



