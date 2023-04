Retour sur investissements : BOA Sénégal paiera 4,5 milliards FCFA de dividendes à ses actionnaires le 1er juin 2023.

Cela correspond à un dividende net par action de 187,5 FCFA contre 161 FCFA en 2021. Selon les responsables de la BRVM, le titre BOA Sénégal cotera ex-dividende à partir du mardi 30 mai 2023. Ce qui veut dire que les investisseurs ont jusqu’au lundi 29 mai 2023 pour acquérir des titres BOA Sénégal et par ricochet bénéficier du dividende de 2022. Passé ce délai, la direction de la BRVM signale que tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés.

A la fin de l’exercice 2022, la BOA Sénégal a réalisé un résultat net de 15,581milliards de FCFA, en hausse de 41% par rapport à 2021.



Son total du bilan s’est situé à 696,306 milliards de FCFA contre 626,289 milliards de FCFA en 2021, soit une progression de 11,17%.



Les ressources collectées par la banque ont augmenté de 22,44%, passant de 446 milliards de FCFA en 2021à 546,022milliards de FCFA un an plus tard.



Quant aux créances de la banque sur la clientèle, elles sont en hausse de 11,60% à 359milliards de FCFA contre 322 milliards de FCFA en 2021.



Le produit net bancaire s’est accru de 13,36%, passant de 36 milliards de FCFA en 2021 à 41 milliards de FCFA un an plus tard.

Le résultat brut d’exploitation a connu une hausse de 24%, s’établissant à 22 milliards de FCFA contre 18 milliards de FCFA en 2021.



En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation a progressé de 44%, s’établissant à 16 milliards de FCFA contre 11 milliards de FCFA en 2021.





Oumar Nourou

Les actionnaires de BOA Sénégal percevront le 1er juin 2023, au titre de l’exercice 2022, un dividende global net de 4,5 milliards FCFA, selon la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissements...