Retour sur investissements : Près de 14 milliards FCFA de dividendes pour les actionnaires de la BOA Côte d’Ivoire.

Cela correspond à un dividende net par action de 684 FCFA contre 540 FCFA en 2022. Selon les responsables de la BRVM, le titre BOA Côte d’Ivoire cotera ex-dividende le jeudi 25 avril 2024. Les investisseurs ont donc la possibilité d’acquérir encore des actions BOA Côte d’Ivoire et bénéficier des dividendes jusqu’au mercredi 24 avril 2024. Car, passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation de la BRVM seront annulés.



La BOA Côte d’Ivoire a eu un excellent exercice 2023 avec des soldes caractéristiques de gestion en nette hausse. Sur la base des états financiers établis par la direction de la Banque, le résultat net 2023 s’est accru de 30% à 26,075 milliards de FCFA contre 20,069 milliards de FCFA en 2022.



Le total bilan a connu aussi une hausse de 11,3% à 938,739 milliards de FCFA contre 843,300 milliards de FCFA en 2022.



Pour sa part, le produit net bancaire a enregistré une hausse de 27,2% à 60,811 milliards de FCFA contre 47,810 milliards de FCFA au 31 décembre 2022.



Il en est de même du résultat brut d’exploitation qui a fait une progression de 45,5%, passant de 24,637 milliards de FCFA en 2022 à 35,842 milliards de FCFA un an plus tard.



La même tendance haussière est relevée concernant le résultat d’exploitation (+41,6%) qui s’est situé à 31,018 milliards contre 21,900 au 31 décembre 2022.



Oumar Nourou

La BOA Côte d’Ivoire versera à ses actionnaires le 29 avril 2024, au titre de l’exercice 2023, un dividende global annuel de 13,680 milliards de FCFA, ont informé les responsables de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cet établissement bancaire.Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissements...