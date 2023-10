Retour sur la Manifestation de F24 : des interrogations sur la présence du drapeau russe Tribune-Le vendredi dernier, la manifestation politique de la société civile et des partis de l’opposition pour «exiger» la libération de ce qu'ils estiment être des «détenus politiques», arrêtés lors de récents troubles dans le pays va sans doute marquer les esprits mais aussi l’histoire politique du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 09:42 | | 0 commentaire(s)|

Si les manifestants scandaient : «Libérez Sonko», «Libérez les otages», «à bas la dictature»…un fait particulier a attiré les attentions. Il s’agit de la présence du drapeau de la Russie que portaient bon nombre de manifestants. La question qui brûle toutes les lèvres est de savoir pourquoi le drapeau Russe ?



Question loin d’être anodine. Des manifestants «osent» brandir un drapeau russe. Cela nous pousse à se poser la question de savoir quels sont les liens entre la Russie et le F24, sommes-nous en mesure de nous interroger ?



Est-ce par simple mimétisme ou est-ce un appel du pied à la Russie ?



Les responsables du F24 ont tout intérêt à rectifier le tir, car brandir le drapeau russe au Sénégal ne saurait prospérer. Le spectre du Burkina et du Mali guette-t-il le Sénégal ?



Il faut souligner qu’au Burkina, la question qui se pose est : à qui va profiter le changement de stratégie ?



Les yeux se tournent vers la Russie et la France qui ont décidé de faire de l'Afrique un autre terrain de leur confrontation entre occidentaux et non occidentaux : la Chine, la Turquie et la Russie.



