Retour sur les évènements du procès Sonko –Mbaye Niang : Deux journalistes et un photoreporter interpellés Les journalistes n’ont pas été épargnés également par les forces de défense et de sécurité hier à la cité Keur Gorgui. Deux journalistes, en l’occurrence Soubeirou Sagna du site Kewoulo et Boubacar Sow ainsi que Sidy Badji, photographe de Sud quotidien, ont été arrêtés hier à la cité Keur Gorgui pendant qu’ils quittaient le domicile d’Ousmane Sonko, nous dit « L’As ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Février 2023 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

Et chose choquante, ils ont été conduits au commissariat de Dieuppeul, l’appareil photo de Sidy Badji confisqué par la police et la carte mémoire de son appareil détruite.



Et Même s’ils ont été libérés dans la soirée, le téléphone de Sidy Badji a été cassé. Ecœurant pour des professionnels qui ne faisaient que couvrir et relayer l’information !



