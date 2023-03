Retour sur les gaz lacrymogènes au siège du PRP «Aux prix de nos vies, nous allons défendre le Sénégal», Malick Gackou Le président du Grand parti (Gp), candidat déclaré à la présidentielle du 25 février 2024, se dit déterminer à «défendre la démocratie». Même s’il faisait partie des leaders de la coalition Yewwi askan wi (Yaw) qui ont été soumis à des torrents de gaz lacrymogènes alors qu’ils tentaient de rallier le siège du Parti républicain pour le progrès (PRP) pour organiser une conférence de presse. Malick Gackou, membre de la conférence des leaders de Yaw, estime que «cette situation est insoutenable au Sénégal qui est sensé être un pays démocratique. On nous a trouvé sur place nous gazés avec des journalistes».

En revanche, nous dit Le Grand Panel, le président du Grand parti (GP) s’indigne et dénonce «ces genres d’actions avec la dernière énergie mais cela n’empêche et ne nous empêchera pas de lutter pour le Sénégal.



« Nous l’avons toujours dit au prix de nos vies, nous allons défendre la démocratie sénégalaise, nous allons défendre les libertés. Les forces de défense et de sécurité nous ont attaqués de manière tout à fait illégitime. Nous avons mal mais nous ferons face».



A signaler que Yaw avait appelé à une marche à Dakar ce mercredi, à la veille du procès opposant l’un de ses membres, Ousmane Sonko, au ministre Mame Mbaye Niang. Une marche interdite par le Préfet de Dakar.



