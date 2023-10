Retrait des bonbonnes de Gaz de couleur orange 6 et 9 Kg n° 28: La société TotalEnergies par précaution récupère ses produits sur le marché Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023 à 19:42 | | 0 commentaire(s)| La société TotalEnergies par précaution récupère ses produits sur le marché. Selon le président de SOS Consommateurs, Me Massokhna Kane, « la réaction tardive » et tout n'est que « saupoudrage » après les menaces du maire de la Ville de Dakar, Barthélémy après l'explosion du gaz à Derklé qui a coûté la vie à des personnes. Toutefois, il se dit prêt « à soutenir » le maire de Dakar, suite à sa plainte annoncée contre l'entreprise.



