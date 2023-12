Retrait des droits de Douane : Les boulangers du Sénégal annonce une grève, à partir de février prochain

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal, annonce une grève illimitée au mois de février prochain. Les meuniers ont tenu un rassemblement ce jeudi, pour alerter l'Etat du Sénégal sur la situation catastrophique du secteur, avec la hausse du prix des intrants tels que : la levure et les ameliorants, le gasoil, l'essence et les titres, ainsi que l'application du décret 22-77 du 31 décembre 2019. Sur ce même sujet, la nouvelle qui inquiète plus les boulangers, en est que l'Etat du Sénégal a décidé à partir du 31 décembre prochain, de retirer les droits de Douane donnés aux meuniers. D’après Amadou Gaye, c’est cette situation qui va susciter un tollé de revendications, poussant les boulangers à intensifier le combat.