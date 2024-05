Retrait des soldats américains du Niger, le général Tchiani accorde un délai pour le 15 septembre Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2024 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

Niger Atlanticactu / Niamey / Samira Tandian Les autorités nigériennes restent intransigeantes sur le retrait des soldats américains du pays malgré les pressions du Pentagone. Niamey et Washington conviennent d’un délai, le 15 septembre, suite au séjour au Niger d’une délégation américaine du 15 au 19 mai courant. Une délégation américaine de haut niveau a séjourné à Niamey pour discuter du plan de retrait des troupes américaines exigé par le régime au Niger, a annoncé mercredi le ministère nigérien de la Défense. Une délégation de «haut niveau» du Pentagone, conduite par Christopher Maier, adjoint au secrétaire à la Défense chargé des Opérations spéciales et des conflits de faible intensité et composée du général Dagvin Anderson, directeur du développement des Forces inter-armées au département américain de la Défense venus présenter» au Niger «le projet du plan de retrait» des forces américaines après que Niamey a jugé «illégale» leur présence, a été reçue mercredi par le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, affirme son ministère dans un communiqué. À l’issue des différents échanges, « le ministère nigérien de la Défense et le département de la Défense des États-Unis ont trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines, qui a déjà commencé », a indiqué un communiqué conjoint du ministère nigérien de la Défense et une délégation américaine après une rencontre organisée du 15 au 19 mai courant à Niamey. « Il est ainsi convenu que le désengagement se terminera au plus tard le 15 septembre 2024″, a précisé la même source, ajoutant que les deux délégations ont établi « des procédures pour faciliter l’entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d’atterrissage pour les vols militaires ». L’arrivée de cette délégation fait suite à la décision prise en mars dernier par les autorités militaires nigériennes de dénoncer l’accord militaire entre le Niger et les États-Unis d’Amérique. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont déployé plus d’un millier de soldats au Niger. Leur base est située dans la région d’Agadez, dans le nord du Niger, près des frontières libyenne et algérienne.



Source : https://atlanticactu.com/retrait-des-soldats-ameri...

