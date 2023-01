Retraite de Mgr Ernest Sambou: témoignages émouvants à Saint-Louis Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2023 à 16:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Pape François a accepté la démission au Gouvernement pastoral du diocèse de Saint-Louis, présentée par l’Evêque Mgr Erneste Sambou, ordonné Evêque le 29 juin 2003 et atteint par la limite d’âge (75 ans). Cette nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans l’ancienne capitale de l’Afrique occidentale française (Aof), où l’Evêque Mgr Ernest […] Le Pape François a accepté la démission au Gouvernement pastoral du diocèse de Saint-Louis, présentée par l’Evêque Mgr Erneste Sambou, ordonné Evêque le 29 juin 2003 et atteint par la limite d’âge (75 ans). Cette nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans l’ancienne capitale de l’Afrique occidentale française (Aof), où l’Evêque Mgr Ernest Sambou continue d’entretenir d’excellentes relations avec les communautés chrétienne et musulmane…. Saint-Louis-Tous les chefs religieux de la vieille cité, notamment, les Abbés, les Imams et autres érudits du Saint Coran, les populations, lui souhaitent depuis hier, une retraite paisible. Dans les 33 quartiers de la ville tricentenaire, dans les communes de Gandon, Fass-Ngom, Mpal, Ndiébéne Gandiole et dans les départements de Dagana et de Podor, les fidèles musulmans et chrétiens, à l’unisson, formulent d’intenses prières pour que Dieu accorde à l’Evêque Mgr Ernest Sambou, une longévité, accompagnée d’une santé de fer. C’est un Evêque sobre, humble, modeste, sociable et très serviable, qui, jusqu’à présent, n’hésite pas à se déplacer pour honorer de sa présence de nombreuses cérémonies. L’Imam Mamadou Sakho de Saint-Louis, qui fait partie de ses amis intimes, le décrit comme un chef religieux exemplaire qui continue d’entretenir avec lui une très bonne relation basée sur la religion. Bien qu’il ait pris sa retraite, a-t-il précisé, « je vais, à coup sûr, continuer à œuvrer avec lui conformément aux recommandations divines, « la croyance en la clémence de Dieu (Yeurmandé Yalla), est notre point de convergence ». Pour l’Imam, c’est un grand intellectuel, très humain, serviable et diplomate, « on s’est vu à plusieurs reprises et on va encore collaborer sur tous les plan et à tous les niveaux ». Selon le Curé de la Cathédrale de Saint-Louis, Abbé Jean Louis Coly, Mgr Erneste Sambou, atteint par la limite d’âge, a demandé à être déchargé, « comme l’ont fait ses prédécesseurs, Mgr Pierre Sagna et Mgr Prosper Dodds, c’est un homme d’écoute au cœur très large, qui est constamment au chevet des populations vulnérables ». Il a présenté sa démission, a-t-il poursuivi, conformément au Code de Droit Canonique qui, dans l’article 401 (Paragraphe 1), rappelle que l’Evêque Diocésain qui atteint les 75 ans, est prié de présenté la renonciation à son office, au Souverain Pontif (Le Pape) qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances. A en croire le Curé, Mgr Ernest Sambou est très religieux, « c’est un grand intellectuel qui a enseigné la Philosophie et les Mathématiques à Ziguinchor, dans les Maisons de formation des prêtres, il a été Recteur de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, en Côte d’Ivoire, pendant plus de 10 ans, Rome l’a choisi comme Evêque au moment où il occupait ce poste ». Mbagnick Kharachi Diagne (Correspondant)



