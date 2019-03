Retrouvailles du Ps : des pro-Tanor regrettent l’appel de Wilane L’appel aux retrouvailles du parti socialiste semble avoir pris du plomb dans l’aile. Et pour cause, après les réactions hostiles de quelques dissidents, dont celle très acerbe de Barthélémy Dias contre le Secrétaire général du Ps, des partisans d’Ousmane Tanor Dieng regrettent presque cet appel, qui a suscité une si fort retour de flammes.

C’est le cas du responsable des cadres des Verts, Alpha Baïla Guèye. « Depuis samedi derniers, la presse et certains analysent pédalent dans le vide sur cette affaire de retrouvailles du Ps », a-t-il écrit sur un post Facebook, repris par L’As. Evoquant la réunion du bureau politique de samedi dernier, il déclare que « ce point n’a pas formellement été abordé, donc pas traité. Le Secrétaire général n’a fait que constater la présence d’un ex-camarade (Banda Diop) dans la salle et en homme responsable, il a clairement indiqué que la vie politique est ainsi faite (de séparations et de retrouvailles) et qu’il ne faut pas qu’on soit fermé à l’idée que ceux qui veulent revenir soient réintégrés, si lui-même l’agrée ».

Et de marteler, « nous ne sommes demandeurs de rien. Le Ps est dans Benno Bokk Yakaar, et Tanor reste le maître à bord ».



