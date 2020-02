Retrouvailles sans lendemain avec Wade: Doudou Wade accuse Macky Sall Doudou Wade a dit ce qu’il croit savoir être à l’origine du refroidissement des relations entre Me Abdoulaye Abdoulaye et son successeur Macky Sall, après les retrouvailles à Massilikoul Jinaane et la visite de Me Wade à Macky Sall au palais.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 09:43

Doudou Wade fait remarquer qu’après la visite de Wade à son successeur au palais, l’actuel chef de l’Etat qui avait promis à son retour de se rendre chez l’ancien président de la République, n’a toujours pas effectué le déplacement.

« Depuis lors, on attend la suite. Vous avez constaté que le match retour n’a pas eu lieu. La balle est dans le camp du président de la République, Macky Sall. Nous constatons ensemble que le président de la République Macky Sall n’a pas encore fait ce qu’il devait faire », a, en effet, déclaré Doudou Wade dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio.

Le chargé des conflits au Pds est ensuite revenu sur l’affaire de la visite de la première dame à l’ancien chef de l’Etat lors de la Tabaski 2018, affirmant qu’elle a bien eu lieu, mais que l’ex chef de l’Etat qui n’était pas averti de cette visite, s’était retiré dans ses appartements et faisait sa sieste. Il a précisé que la première dame n’a nullement été éconduite, et que Me Wade n’a jamais refusé de la recevoir.

« Elle a voulu rendre visite au président Wade. C’était à l’occasion de la Tabaski de l’autre année (2017-2018). La rencontre n’a pas eu lieu parce que quand elle est arrivée, le président Wade n’était pas informé. Il était dans ses appartements et faisait sa sieste. Ce n’était pas un refus de la recevoir", a expliqué Doudou Wade. Qui poursuit, « c’était la normalité. On ne peut pas demeurer dans l’anormalité. Un président de la République sortant et le président en exercice, dans un pays démocratique qui se respecte, doivent se rencontrer parfois pour échanger sur des questions importantes du pays. C’est cela la démocratie ».



