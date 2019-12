Reubeus : Babacar Diop a quitté l’infirmerie, sa situation toujours préoccupante Le Docteur Babacar Diop arrêté et placé sous mandat de dépôt après la marche contre la hausse du prix de l’électricité, vendredi dernier, avait été interné à l’infirmerie de la prison de Reubeus, après une grève de la faim qui l’a sérieusement affaibli, lui et les 8 personnes, dont Guy Marius Sagna, emprisonnées dans la cadre de cette affaire. Selon Les Echos, le professeur a quitté l’infirmerie, mais sa situation reste très préoccupante. Un ancien ministre a commis un avocat pour sa défense, informe la même source.

