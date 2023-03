Réunion Awalé - France à Paris : Avenir de l’Afrique et du Sénégal , Dr Abdourahmane Diouf: mise sur la Diaspora Dr Abdourahmane Diouf: "...Je suis convaincu que l’avenir de l’Afrique et du Sénégal ne se fera pas sans notre Diaspora.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023 à 15:56

Elle est une valeur ajoutée sûre, une plus-value qui pourrait accélérer notre marche vers le développement. Elle produit une deuxième et une troisième génération dont le projet moteur est de rentrer au bercail.



Ils viendront avec des solutions qui, combinées à nos différentes expériences locales éprouvées, nous mettront sur orbite..."















