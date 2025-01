Réunion Mensuelle entre la Direction Générale et les Représentants du Personnel de TDS-SA : Vers une Meilleure Cohésion et Performance Ce mercredi 15 janvier 2025, la Direction Générale de TDS-SA a organisé une réunion mensuelle cruciale avec le collège des délégués, représentant du personnel de l'entreprise. Cette rencontre, présidée par la Directrice Générale Dr. Aminata Sarr Malick Ndiaye et soutenue par le top management de l’opérateur national de diffusion, a permis de faire un point exhaustif sur le bilan de l'année 2024, les conditions de travail, le capital humain, la formation et le renforcement des compétences des collaborateurs.



Bilan Positif et Engagement Commun

L’objectif principal de cette réunion était de renforcer le dialogue social et d’améliorer les conditions de travail au sein de TDS-SA. La Directrice Générale, tout en soulignant les efforts entrepris par la Direction pour soutenir le personnel, a salué l’engagement des délégués, qui ont exprimé leur satisfaction face aux actions menées en faveur de l’épanouissement des travailleurs. Les échanges ont permis de mettre en lumière l’importance d’une cohésion renforcée au sein de l’organisation, gage d’une meilleure performance et d’une atmosphère de travail propice à l’épanouissement de tous.



Des Valeurs Fondamentales au Cœur des Actions

Lors de ses propos, Dr. Aminata Sarr Malick Ndiaye a rappelé l'importance de placer l'humain au centre de toutes les démarches de l'entreprise. Elle a souligné que le travail reste la priorité absolue au sein de TDS-SA, soulignant qu’une qualité de relations sociales optimale est essentielle pour atteindre les objectifs de l'entreprise. La Directrice Générale a également insisté sur la nécessité de mériter la confiance des autorités, qui ont confié à TDS-SA la mission de diffuser des services vitaux pour la population et les usagers.



Un Engagement Mutuel pour l’Avenir de TDS-SA

À l’issue de la réunion, les représentants du personnel ont renouvelé leur engagement à défendre les acquis, tout en contribuant activement à la performance de l’organisation. Pour les délégués, il s'agit d'un devoir moral envers TDS-SA de veiller à la pérennisation des bonnes pratiques, tout en encadrant le travail du personnel pour maintenir une ambiance professionnelle et productive. Ils se sont également engagés à œuvrer pour l’appropriation continue des acquis et à assurer la durabilité de l'héritage commun de l’entreprise.





La réunion entre la Direction Générale et les représentants du personnel de TDS-SA a été un moment clé pour échanger sur les enjeux actuels de l’entreprise et renforcer les liens entre la direction et les collaborateurs. Les actions entreprises dans le cadre de cette rencontre devraient permettre à l'organisation de continuer à évoluer dans un environnement de travail harmonieux et productif, et ce, pour le bien-être des employés et de la société en général.



