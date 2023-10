Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Réunion annuelle Grand Challenges: Bill Gates sera à Dakar Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023 à 02:18 | | 0 commentaire(s)| La Fondation Bill et Melinda Gates et ses partenaires de l’initiative Grand Challenges organisent du 9 au 11 octobre, leur réunion annuelle 2023 Grand Challenges à Dakar, au Sénégal sous la Présidence de Macky Sall et de Bill Gates. C'est la première fois que cette importante réunion se tient en Afrique de l'Ouest.

Cette réunion marquera le 20ème anniversaire de la communauté des programmes Grand Challenges qui soutient des partenariats innovants pour relever les plus grands défis mondiaux en matière de santé et de développement. Depuis son lancement en 2005, la réunion annuelle Grand Challenges s'est développée en rassemblement mondial de premier plan axé sur la promotion d'une innovation efficace et équitable.



Toutes les séances plénières sont ouvertes aux médias. Les médias sont également invités à assister à certaines pistes scientifiques et tables rondes, qui seront précisées dans le programme. Les pistes scientifiques sont le cœur du partage de connaissances scientifiques lors de la réunion annuelle.



Chaque piste est organisée par un responsable de piste et comprend jusqu'à cinq sessions de deux heures. En complément, des tables rondes proposeront des sessions parallèles d'une heure sur des sujets connexes.





