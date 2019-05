Réunion du secrétariat exécutif du Ps demain : une rencontre sous haute tension en perspective Le Parti socialiste convoque la 67ème réunion de son Secrétariat exécutif national, demain, à la permanence Léopold Sédar Senghor de Colobane. Une rencontre élargie aux élus nationaux (députés et hauts conseillers de collectivités territoriales) qui pourraient être sous haute tension selon Kritik.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019

Et pour cause, cette rencontre qui sera présidée par Aminata Mbengue Ndiaye, en l’absence de Ousmane Tanor Dieng, toujours retenu en France pour des soins médicaux, pourraient cristalliser beaucoup de tensions. En effet, indique le journal, beaucoup de frustrés se prépareraient à cracher leurs vérités lors de cette rencontre, pour contester notamment la reconduction, justement, de Aminata Mbengue Ndiaye et de Serigne Mbaye Thiam dans le gouvernement.

Une décision qui a déjà motivé le départ de Me Moussa Boca Thiam, ex porte-parole adjoint du parti.

Rappelons que la réunion de demain portera sur la vie du parti, la vie politique nationale et les questions d’actualité



