Réunions de printemps du Fmi et de la Banque mondiale : Les dirigeants du Dépositaire central/Banque de règlement présents

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Avril 2025 à 22:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon une note d’information, la présence du Pca et du Dg du Dc/Br à ces assises, illustre l’engagement de l’institution à s’impliquer dans les discussions stratégiques sur la stabilité financière mondiale, l’innovation technologique, et la mobilisation des capitaux pour une croissance durable.



Dès l’ouverture, informe la même source, les deux dirigeants ont pris part à deux panels de haut niveau consacrés, respectivement, aux impacts de l’intelligence artificielle sur la stabilité financière, et à l’évolution de l’industrie des Etf. Deux thématiques qui sont au cœur des transformations des marchés financiers, y compris dans l’espace Umoa.



Selon le document, au programme de ces réunions figurent également des débats sur la dette souveraine, les innovations numériques, les taux d’intérêts élevés, la tokenisation des actifs, et le rôle du secteur privé dans le financement du développement. «En marge de ces panels, les hauts responsables du Dc/Br ont eu une réunion bilatérale avec la présidente de la Commission de surveillance du Marché financier de l'Afrique centrale (Cosumaf), Madame Jacqueline Adiaba-Nkembe et ses équipes. Les échanges ont porté sur le projet de mise en place d’un dépositaire central unifié en Afrique centrale, à l’issue de la phase transitoire durant laquelle cette mission est assurée par la Beac », lit-on dans le document.



Cette rencontre a également permis d’aborder les défis auxquels sont confrontés les dépositaires centraux dans un environnement marqué par la prédominance des technologies de l’information et de la communication, ainsi que par des investisseurs en quête permanente d’innovation.



Le Dc/Br est une institution financière spécialisée de l’Umoa dont le siège est basé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire. Il assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents, la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des transactions boursières ainsi que le paiement des évènements sur valeurs.



Adou FAYE





Source : Le Président du Conseil d’administration du Dépositaire central/Banque de règlement (Dc/Br) de l’Umoa, Faman Touré et le Directeur général, Birahim Diouf, participent aux réunions de printemps 2025 du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent du 21 au 26 avril 2025 à Washington, DC, autour du thème, « L’emploi : la voie de la prospérité ».Source : https://www.lejecos.com/Reunions-de-printemps-du-F...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook