Revalorisation salariale : Des agents municipaux de Saint-Louis en sit-in

Les agents municipaux de Saint Louis, ont organisé, hier, un sit-in devant l’hôtel de ville de la dite région pour réclamer une revalorisation du traitement salarial. Après les fonctionnaires, les municipaux disent qu’il ne doit pas y avoir de discrimination dans le traitement des agents de l’Etat et ceux des collectivités territoriales.



En s’adressant à la presse, Talam Fall président de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités locales de Saint-Louis déclare « Nous ne pouvons plus supporter le fait que les travailleurs des collectivités locales soient marginalisés et laissés en rade, dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l’Etat, c’est une injustice et une pratique discriminatoire manifestes » dénonce le syndicaliste en chef avant d’inviter le ministre des Collectivités territoriales de tout mettre en œuvre en vue de permettre aux agents municipaux de bénéficier dans les plus brefs délais des augmentations de salaires au même titre que les fonctionnaires. Et Talam Fall jure que si rien n’est fait d’ici à deux semaines, ils passeront à la vitesse, pardon à la « municipalité » supérieure !