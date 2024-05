Révélations : Des "vampires" dans les centres de dialyse

C'est inhumain et inédit ce qui se passe dans les centres de dialyse au Sénégal. L'insuffisance rénale est devenue un moyen de business. En effet, au moment où cette maladie continue de prendre la vie de certains citoyens et d'appauvrir les familles, une grande mafia se révèle être l’affaire de sanguinaires sans scrupules. Dans cet entretien exclusif avec leral.net, le président du Mouvement national des Dialysés du Sénégal, Cissé Sarr, révèle des pratiques impitoyables d'une mafia, impliquant même un haut gradé de l'armée. Avec plus de 2 000 décès chaque semaine dus à cette maladie, une enquête révèle également le sombre marchandage de vies humaines, où certains centres de dialyse exigent des pots-de-vin pour traiter les patients. Leral.net y reviendra avec plus de détails, dans une enquête menée par son équipe.