Révélations contre Me Wade et sa famille: Baldé remonte les bretelles à Souleymane Ndéné Ndiaye et Pape Samba Mboup

Le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé n’a pas apprécié les sorties de Pape Samba Mboup et Souleymane Ndéné Ndiaye contre l’ancien Président Abdoulaye Wade et son fils, Karim.



L’ancien ministre d'Etat et Président de l’Union des centristes du Sénégal (Ucs) a, en effet, déclaré dans un entretien paru ce vendredi à « L’Observateur », que ses deux ex-camarades sont « allés un peu trop loin » dans leurs déclarations.



"Quand on a exercé de hautes responsabilités et qu’on a connaissance de choses qui se sont dites entre quatre murs, il faut se garder de les répéter ailleurs", recadre-t-il.



Abdoulaye Baldé dit avoir un grand respect pour Pape Samba Mboup qui est "un grand-frère" et Souleymane Ndéné Ndiaye est "un bon ami", mais, il pense cependant qu’ils devraient faire preuve de retenue pour avoir exercé les plus hautes fonctions étatiques.



"Si je répétais tout ce que je sais depuis Abdou Diouf jusqu’à maintenant, ce ne serait pas bon pour personne. Par conséquent, je pense qu’il faut savoir être un homme d’Etat, quelqu’un qui peut garder des secrets quelles que soient les circonstances ou les convictions politiques", rappelle-t-il.



"Abdoulaye Wade a contribué à notre ascension sociale à tous, il nous a façonnés, nous avons tous été ses petits enfants, et je sais l’affection qu’il a pour Pape Samba Mboup. Je sais aussi tous les services que Pape Samba Mboup a rendus à la République quand il était chef de cabinet. Souleymane Ndéné Ndiaye également était très proche de Wade, mais, je sais qu’il avait une inimitié marquée avec Karim Wade. Pour autant, cela ne peut pas autoriser certains écarts de langage. Je les respecte tous, mais je pense que cette fois-ci, ils sont allés un peu trop loin", regrette-t-il.

