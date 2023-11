Révélations de AIssatou Tall Sall : des mandats d’arrêt lancés contre des sénégalais «fugitifs» A l’Assemblée Nationale, le ministre de la Justice, a annoncé que des mandats d’arrêt sont lancés contre des Sénégalais jugés être en marge de la loi. «Il est hors de question que des Sénégalais soient punis car étant sur le territoire national, que d’autres qui ont enfreint la loi ne le soient pas, sous prétexte qu’ils sont à l’étranger. On est en train d’y veiller et on fera le travail. La justice suit son cours», dit AIssatou Tall Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2023 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Pour le Grade des Sceaux, ministre de la Justice, la critique selon laquelle la justice est partisane et est seulement dirigée vers des acteurs politiques est infondée.



«Quand un politicien commet un délit de droit commun, comme tout Sénégalais, il est jugé par les mêmes juges, les mêmes juridictions, dans les mêmes conditions que tout Sénégalais. Il n’y a qu’une seule justice pour les grands, les petits, les célèbres ; c’est ça la vacation de la justice !»



Par ailleurs, parlant des prisons, le ministre de la Justice a indiqué que le Sénégal compte environ 13.900 détenus, répartis dans 37 établissements pénitentiaires, soulignant ainsi la nécessité d’entreprendre des efforts pour l’augmentation de ces lieux de privation des libertés.



les députés ont adopté le projet de budget du ministère de la Justice pour l’exercice 2024. Il est arrêté à la somme de 92.161.262.422 de FCFA en crédits de paiement (CP) et 93.421.262.422 de FCFA en autorisations d’engagement (AE).

Avec Sudquotidien sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook