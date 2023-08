Revendications des Adjoints au Maire du Sénégal: Joseph DIA appelle à une Meilleure Considération

Les adjoints au maire du Sénégal ont vivement exprimé leur mécontentement, dénonçant un manque de considération et se sentant oubliés par l'acte 3 de la décentralisation. Ils réclament diverses améliorations telles qu'une prise en charge médicale, des indemnités de sessions et des passeports de services. Ces préoccupations ont été soulevées lors de l'assemblée générale des adjoints au maire du Sénégal, qui s'est tenue, ce dimanche, et a été organisée par le collectif des maires du pays.

Le Coordonnateur National des adjoints au maire du Sénégal, Joseph Dia, a porté ces revendications.