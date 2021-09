Révision des listes électorales : une légère hausse enregistrée Mbour La révision des listes électorales a pris fin hier, dans le département de Mbour. Pour ce qui est de la commune de Mbour, une collectivité territoriale test du département parce qu’ayant plus d’électeurs, on a constaté une légère hausse des inscriptions la dernière semaine.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

En effet, informe « L’As », le fichier électoral de Mbour est passé de 1443 à la date du 21 août à 2254 inscrits à la clôture hier, soit une hausse de 811 inscrits. Durant cette période de révision, la commission a enregistré 995 modifications.



Concernant les changements de statut, seuls trois sont recensés. Au total, la commission a fait 3552 opérations.



Toutefois, il faut souligner que 1634 cartes d’électeurs dorment dans les commissions, car leurs propriétaires ne se sont pas présentés pour les récupérer.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos