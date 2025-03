Révision du code de la famille : Dr Maryam Khadim Mbacké démasque des lobbies féministes derrière ce projet

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Mars 2025 à 19:33 | | 0 commentaire(s)|

Au goût du jour ou actualité dominante du moment, la révision du code de la Famille est aujourd’hui au cœur du combat des féministes. Car, rectifier ou même effacer l’autorité parentale et autres dispositions jugées discriminatoires est un impératif, selon ces associations.

Invitée de Fafa TV, Dr Maryam Khadim Mbacké sans langue de bois, corrige sévèrement ces féministes. Pour l’Enseignante/chercheur de l’Université Amadou Mahtar Mbow, Ingénieur Génie Chimique et Dr en génie des procédés et environnement, ce sont des lobbies féministes qui sont derrière ce projet de loi : Entretien