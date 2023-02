Révision exceptionnelle des listes électorales : la réaction de Pastef Les Patriotes En date du 31 janvier 2023, le Ministère de l’Intérieur a émis un communiqué, pour annoncer une révision exceptionnelle des listes électorales ; certainement pour faire diversion sur le défaut de signature et de publication du décret fixant la date de l’élection présidentielle.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Février 2023 à 11:05

Pastef Les Patriotes tient à souligner que la révision des listes électorales, n’a point besoin d’être annoncée quand rien ne s’oppose à la prise effective des actes administratifs devant permettre à l’administration démarrer convenablement le processus électoral.



Pastef Les Patriotes exige donc la publication, sans délais, du décret fixant la date de l’élection présidentielle de 2024 et l’ouverture de la revue du code électoral en lieu et place des annonces démagogiques sans impact sur la suite et la clarté du processus électoral.



Contrairement au contenu du communiqué du Ministre de l’intérieur, Pastef Les Patriotes considère que la révision des listes électorales, hors année électorale, est une révision ordinaire conformément aux dispositions de l’article 37 du code électoral. Pastef-Les Patriotes s’insurge contre cette volonté manifeste du gouvernement de définir, à sa guise, la période de révision dans le dessein de priver des millions de primo-votants de leur droit de vote.



Pastef Les Patriotes exige, en outre la nomination d’un ministre chargé des élections crédible, plus responsable et équidistant des partis et coalitions de partis politiques ainsi celle d’un président de la CENA consensuel afin de garantir un processus électoral ouvert et transparent, gage d’une préservation de la paix civile en amont et en aval de l’élection présidentielle de 2024.



Le Bureau Politique



