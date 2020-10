Révolte des Guinéens au Sénégal: le préfet de Dakar rappelle l’interdiction des rassemblements spontanés et menace… Suite à la révolte massive des guinéens devant l’ambassade de leur pays au Sénégal, le préfet de Dakar, rappelant l’interdiction des rassemblements spontanés ( surtout en cette période de pandémie COVID) a brandi des menaces de sanctions envers ces auteurs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 00:54 | | 0 commentaire(s)|

Dans le communiqué parvenu à leral.net, Alioune Badara Samba a souligné que les manifestations sur la voie publique sont régies par des règles, notamment une déclaration préalable aux autorités administratives.



« Les organisateurs et participants à ces manifestations tenues devant l’ambassade de la Guinée à Dakar s’exposent à de lourdes sanctions, nonobstant la possibilité d’être reconduits à la frontière pour les étrangers » avertit le Préfet.



En conclusion la note indique que toutes les dispositions sont prises pour garantir l’ordre public.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos