Revue annuelle conjointe 2022: La production agricole a baissé de 29,8 milliards FCFA en 2021

Malgré les nombreuses initiatives et mesures qui ont été prises pour renforcer la production dans le secteur agricole en 2021, la configuration de l’hivernage a entraîné des contreperformances pour la plupart des spéculations. C’est ce qui ressort de la Revue Annuelle Conjointe (Rac) 2022. Le document révèle en effet que la valeur ajoutée du secteur agricole a enregistré une baisse de 29,8 milliards Fcfa, passant de 1 491,9 milliards Fcfa en 2020 à 1 462,1 milliards Fc fa en 2021, malgré les efforts financiers consentis par l’État dans la campagne agricole 2021/2022. S’agissant de la production céréalière constituée principalement de cinq filières (mil, riz, maïs, sorgho, fonio), elle est évaluée à 3.480.394 tonnes en 2021 contre 3.640.545 tonnes en 2020, soit une baisse de 4,4% et un taux de réalisation de 91,3% par rapport à l’objectif de 3.812.668. «La production arachidière s’est établie à 1.677.804 tonnes en 2021, soit un taux de réalisation de 86,4% par rapport à l’objectif. Comparée à 2020, elle a baissé de 119.682 tonnes», d’après le rapport pour qui ce résultat est dû aux pertes de semis engendrées par les pauses pluviométriques par endroits et aux séquences sèches récurrentes dans certaines zones, qui ont entraîné une baisse de 6% du rendement entre 2020 (1 467 kg/ha) et 2021 (1 382 kg/ha). «De même, sur la même période, les superficies emblavées ont diminué, passant de 1.225.081 ha en 2020 à 1.214.316 en 2021», ajoute la Rac.



Concernant par ailleurs la valeur ajoutée du secteur de l’élevage, le document renseigne que celle-ci a enregistré une hausse de 2,4%, passant de 469,7 milliards Fcfa en 2020 à 481,1 milliards Fcfa en 2021. Les activités d’élevage ont été relancées à la suite de la levée des mesures restrictives de lutte contre la Covid-19, notamment l’ouverture des frontières, des hôtels, des bars et des restaurants ainsi que la reprise des cérémonies religieuses, socio-culturelles et familiales



En ce qui concerne la valeur ajoutée du sous-secteur de la pêche, révèle le document, elle a enregistré une diminution de 3%, passant de 139,6 milliards Fcfa en 2020 à 135,5 milliards en 2021. Cette situation s’explique par la baisse des débarquements aussi bien de la pêche artisanale qu’industrielle. Les débarquements de la pêche artisanale sont passés de 394 888,9 tonnes en 2020 à 348.378,1 tonnes en 2021, soit une baisse de 11,7%. Ils sont évalués à 139,4 milliards de FCFA en 2021 contre 152 milliards en 2020.

