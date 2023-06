Revue sectorielle 2023/ Programme 100 mille logements, Sénégal zéro déchet: le ministre de l'Urbanisme fait le bilan

Le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Abdoulaye Saïdou Sow a présidé l'atelier de validation politique de la revue sectorielle 2023. Revenant sur le programme 100 mille logements lors de cette rencontre, il a déclaré: "Les gens pensent qu’en une année on peut faire 100 mille logements mais c’est impossible, le Président Macky Sall avait projeté 5000 unités d’habitation par an. Actuellement notre objectif est de faire au moins 20 000 logements chaque année". Il s'est dit en outre satisfait des résultats du programme Sénégal zéro déchet. "Vous savez, le Président a transformé l’Ucg en société générale et un travail remarquable a été fait à ce sujet mais il reste des défis à relever", affirme M.Sow.