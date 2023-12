Rewmi a déposé 30 millions fcfa, vendredi : « Idy est aphone par pure stratégie », selon son mandataire Le Grand Panel-Le balai des candidats déclarés à la présidentielle du 25 février 2024 se poursuit à la Caisse des dépôts et des consignations (Cdc). Conformément à l’article L122 du code électoral qui astreint les candidats au dépôt d’un cautionnement pour l’élection présidentielle, le mandataire du parti Rewmi a déposé 30 millions fcfa, vendredi, pour le compte de Idrissa Seck, aphone et sans apparition publique depuis plusieurs mois. Une posture murement réfléchie qui se justifie à bien des égards, d’après le coordonnateur national du parrainage de la coalition «Rewmi»

«Ce n'est pas encore le moment de faire du bruit», a d’emblée indique As Babacar Gueye. Qui explique le silence du candidat Idrissa Seck:



«Notre candidat est reste silencieux simplement parce que nous avons plus de 10 ans d’expériences. Nous ne sommes plus des novices, raison pour laquelle nous avons adopté le silence comme stratégie. Si nous devons faire du bruit, nous allons le faire le moment venu. Parce qu'en vérité, il y a un temps pour tout». Avant de souligner que «participer à une élection présidentielle, c'est quelque chose de très sérieux».



Non sans afficher un optimisme béat pour la suite: «Nous sommes dans le concret. Et après, si nous devons parler, on va le faire. C'est pourquoi je suis venu seul déposer les 30 millions de caution et nous attendons le tirage au sort. Et quel que soit notre numéro, nous sommes confiants pour aller déposer notre dossier au Conseil constitutionnel». Le mandataire de l’ex maire de Thiès a, auparavant, rassurer sur la bonne campagne de collecte de parrainages de Idy.



«Je suis venu seul au niveau de la CDC comme nous l'avons fait pour récupérer les autres pièces du candidat. La quittance n'est rien d'autre qu'un élément supplémentaire du dossier que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons fait notre parrainage dans le silence de façon très politique et nous sommes là pour prendre la dernière pièce qui doit accompagner notre dossier», a déclaré As Babacar Gueye.



A noter qu’avant Idrissa Seck, Karim Wade, Thierno Alassane Sall, Anta Babacar Ngom avaient déjà déposé leurs cautions.



