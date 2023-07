Rififi à la Sen’Eau : la directrice Jany Arnal quitte son poste

La Sen ‘Eau est en eaux troubles. A partir du 11 juillet prochain, Jany Arnal ne sera plus la directrice général, un poste qu’elle occupe depuis 2019.



D’après Libération qui donne la nouvelle, parachutée en 2020 à la tête de Sen’Eau, elle a appliqué la méthode « faire table rase du passé » selon un mode d’action bulldozer.



Il avait relégué au second plan les cadres sénégalais suspectés d’être des fidèles à l’ancienne SDE. Elle fera donc le vide et placera à la tête de toutes les directions stratégiques de la boite ses cadres expatriés, renseigne Libération.



Selon la même source, la charge salariale annuelle de six expatriés (dont la directrice général sortante) coûte 2,6 millions FCFA/an. Une facture salée qui demeure un point de crise avec le personnel et l’administration sénégalaise qui détient la majorité du capital.



Son conjoint promu à la Direction des achats



Pis, les changements d’organigrammes et les mises au placard de cadres sénégalais seront multiples, le conjoint de Jany Arnal changé depuis quelques mois sera même nommé un temps à la tête de la stratégique Direction des achats.



Sous le magistère de Arnal, la Sen’Eau a connu ses premières grèves. Les travailleurs reprochent à la direction générale de Sen’Eau d’avoir exacerbé les maux dont souffre l’entreprise depuis son acquisition par Suez, la multinationale française.



Manque de transparence dans les recrutements, opacité dans le processus Achats-Stocks, déficit de 4 milliards Fcfa, suppression des promotions…, tel est le bilan sombre dressé par les travailleurs de la Sen’Eau.

