Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rimka Bandido sort un nouveau single sur le marché : FDK« Fen Dou Koungheul» ! Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 23:58 | | 0 commentaire(s)| Le rappeur Rimka du groupe PMB Gang a sorti un nouveau single dénommé FDK « Fen Dou Koungheul » . Un single, livré au public ce 23 Janvier 2020 et qui sera suivi d’un album. Selon le staff du rappeur qui donne l’information « Fen Dou Koungheul » met à nu l’hospitalité dont cette ville se singularise qui ont pour noms : amitié, sincérité, partage, unité. Ce single semble mettre le doigt sur le visage accueillant et ouvert de la capitale du Bambouck.

Koungheul n’est pas seulement une ville politique. C’est aussi un lieu par excellence de détection des stars dans plusieurs domaines. De la science au football en passant par l’art, la capitale du Bambouck ne cesse de produire des talents. Dans cet art qui nous intéresse, les rappeurs montent de plus en plus au créneau pour faire parler de leur don sacré : le RAP.



Rimka de PMB Gang vient de faire sauter la toile, et le monde du hip hop avec son tube FDK ( Fen Dou Koungheul), mettant à nu l’hospitalité dont cette ville se singularise. Un Son qui est venu confirmer le génie des fils de cette localité. Tout en l’élevant parmi les zones où le Rap bât son plein.



Revenant sur le retard de la sortie de FDK Rimka puisque c’est de lui qu’il s’agit, explique » Je sais que la patience de mes nouveaux sons a duré et cela à cause de la concentration et l’effort qu’on avait fournit dans le travail. »



Ce nouveau son vient bien évidemment confirmer tout l’effort du rappeur Koungheulois. Sur ce, il rassure : » Mais actuellement tout est fini bien. Je veux marquer à nouveau mon retour. »



La capitale du Bambouck a toujours montré son affection envers ses dignes fils, Rimka ne compte pas déroger à la règle. » Sur ce j’invite toute la population Koungheuloise à me soutenir. Je suis un fils de Koungueul et j’en suis fier. Ma réussite fera votre fierté et la fierté de Koungueul tout entier. » Proclame t-il.



Il l’avait dit, il l’a fait, le nouveau Single de l’élément PMB Gang, Rimka de son Nom, est disponible à partir de ce jeudi 23 janvier sur son compte Youtube à travers votre site de Référence xibarubambouck.com.



Ne vous le faites pas raconter !!!





Source: XIBAARUBAMBOUCK



Accueil Envoyer à un ami Partager