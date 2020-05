Riposte au Covid 19: Les éléments français au Sénégal soutiennent plus que jamais l’Empire des Enfants à Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mai 2020 à 21:35 | | 0 commentaire(s)| Les éléments français au Sénégal poursuivent leurs actions solidaires dans le quartier populaire de la Médina avec un don de denrées de première nécessité au profit d’une association qu’ils ont à cœur de soutenir depuis plusieurs années, l’Empire des enfants.

Les militaires des éléments français au Sénégal ont offert et livré jeudi dernier, 700kg de riz, 100 kg de pâtes, d’oignons et pommes de terre mais aussi de l’huile, du sucre, du lait, des boites de concentré de tomate et du pâté de thon aux 51 petits et grands enfants confinés actuellement au sein de l’association.



« En plus de la trentaine d’enfants qui vivent avec nous parfois depuis plusieurs années, nous avons recueilli dernièrement 22 grands adolescents qu’il faut nourrir également », a expliqué madame Anta MBOW, présidente de l’association et lauréate 2018 du prix de la protection World of children.



L’association œuvre pour la prise en charge, la protection et la réinsertion sociale des enfants vivant en situation de vulnérabilité dans les rues. Les enfants admis au centre bénéficient d’une prise en charge totale (Hébergement, Restauration, Habillement, Soins médicaux) et jouissent d’activités d’épanouissement Au-delà de la prise en charge, l’action de l’Association Empire des Enfants se particularise par son projet d’éducation, d’animation et de formation dans le domaine scolaire, artistique et sportive, ceci afin d’offrir une alternative durable par une capacitation qui puisse permettre aux enfants une meilleure réinsertion sociale.



« Les actions de solidarité que vous menez actuellement sont très importantes. Au travers des enfants je vous remercie du fond du cœur », a conclu la directrice fondatrice de l’Empire des enfants.



Les éléments français au Sénégal, en lien avec la section humanitaire des familles de militaires « Cœur et Partage », soutiennent depuis plusieurs années cette association. Ils ont notamment financé l’achat et la pose de 400 m2 de dallage dans la cours d’entrée et cédé dernièrement une quarantaine de matelas pour les enfants.



Pour réaliser ces dons, les éléments français au Sénégal ont bénéficié d’un mouvement spontané de solidarité de la part d’entreprises qui ont suivi leurs actions au profit des plus démunis. Ce mouvement s’est concrétisé par des dons conséquents de riz, de lait liquide, de pâtés de thon et autres produits qui viennent s’ajouter aux denrées offertes par les militaires français et leurs familles. Les EFS remercient notamment la compagnie agricole de Saint-Louis, Candia, Kirène et la SOCAS pour leur soutien solidaire à l’attention des plus démunis.



Répondant aux besoins des associations engagées en première ligne dans le domaine social, les éléments français au Sénégal – dont les 350 militaires et civils vivent au Sénégal avec leurs familles - ont à cœur d’apporter leur soutien matériel et moral aux plus défavorisés.









