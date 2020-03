Riposte contre Covid 19 : La milliardaire Momy Kébé contribue à hauteur de 10 millions de FCfa

La vie est loin d’être un fleuve tranquille dans sa montée en puissance dans le milieu des affaires. Momy Kébé, tant chantée a dû bataillé ferme pour écrire un pan de son histoire. Cette belle dame des temps modernes a eu la générosité d’offrir aux autorités sénégalaises un montant de 10 millions de FCfa à l’occasion du Téléthon de Futurs Médias. Ledit montant généreusement offert reste une contribution, destinée à la lutte contre le Covid 19.



N’empêche, la fille de Ndiouga n’a pas seulement, eu un vécu heureux. Elle a eu à faire face à des adversités dans un passé récent. Brave, elle s’est donné corps et âme pour résister et contre carrer les manœuvres de ses adversaires. Après l’élection présidentielle, il a été craint qu’elle ferait partie de ceux qui font perdre leurs passeports diplomatiques et autres avantages acquis dans le cadre de ses affaires et relations. Puisque, regrette-t-on, des enquêtes approfondies ont été menées sur ses biens et ses états avec la fiscalité. Le domaine et les impôts étaient sur le point d’être activés par les nouveaux hommes du Palais très excité de rendre leurs rapports en mode « fast track ». Mais, la femme d’affaires, consciente et renseignée se préparait à toutes les éventualités.



Momy Kébé est souvent citée dans plusieurs affaires. Son nom apparaît d’ailleurs, dans le contentieux opposant Serigne Ahmadou Mbacké à Abdoulaye Sylla, patron d’Ecotra. Cette affaire a fini par atterrir devant le tribunal. Lequel avait condamné Serigne Ahmadou Mbacké à payer à l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla d’Ecotra la somme de 480.000.000FCfa au principal et 10.000.000 FCfa à titre de dommages et intérêts.



Et, par la même occasion, les juges ont validé l’hypothèque conservatoire inscrite sur le lot 04/A du TF n° 5278/NGA et le lot n° 10346 du TF n°1711/NGA appartenant à Serigne Ahmadou Mbacké. Et dans cette affaire, le nom de Momy Kébé est souvent revenu. En tant fille d’un homme, dont sa générosité est loin d’être une légende, investit de manière récurrente sur la religion. Elle tient son Gamou comme tout musulman afin de louer le prophète (Psl). A cette bette occasion qui draine du monde, elle se donne à fond pour satisfaire ses convives.



Seulement, ses proches considèrent qu'étant une dame de fer, très coriace, Momy refuse toujours de se faire mordre la poussière. Elle rend les coups comme elle en reçoit. Malgré ce caractère de femme rebelle, elle est douce, intelligence et très généreuse.