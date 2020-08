Risque élevé de pénurie de sang: Le centre national de transfusion sanguine lance un alerte

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Août 2020 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

Le Centre National de Transfusion Sanguine (Cnts) lance encore une alerte. En effet, il appelle les populations à venir renflouer les banques de sang. Ces dernière s’assèchent et s’acheminent vers une pénurie.



«C’est le moment. Nous allons vers une pénurie. Le stock est faible. Nous avons besoin de vous. N’attendons plus les situations d’urgence», lancent-ils en direction du grand public. Ils demandent cependant, aux donneurs, de respecter le délai prescrit. C’est-à-dire: «tous les 3mois pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes !»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos