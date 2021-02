Riyad Mahrez entre encore plus dans l’histoire de la Premier League

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 13:02

Riyad Mahrez joueur algérien évoluant en Premier League avec Manchester City, écrit une nouvelle page de son histoire. En effet, en scorant le mardi 24 Janvier 2021 face à West Bromwich, il inscrit son soixante-deuxième buts en Premier League faisant de lui le sixième meilleur buteur de l’histoire du championnat de sa Majesté. Avec ce but, le capitaine des "Fennecs" rejoint l’ancien Ivoirien Yaya Touré. Retour sur une carrière presque parfaite pour le numéro 27 des bleus et blancs.



Le conte de fée

Agé de trente (30) ans, le milieu de terrain de Manchester city n’a connu que des exploits en Angleterre. Après une saison 2012-2013 au Havre FC en Ligue 2 française, il rejoint en 2014 Leicester City alors en Championship. Avec 19 matchs et 3 buts inscrits avec les Foxes, il remporte le championnat et accède à l’élite. Grand artisan du maintien de son club en Premier League, il inscrivit quatre buts dont le but victorieux face à Hull City, le but du maintien. Il prend son envol lors de la saison 2015-2016. Décisif à 28 reprises (17 buts, 11 passes décisives), il se retrouve en compagnie de ses coéquipiers sur le toit de l’Angleterre.



Premier trophée de Premier League qui a fait assez d’heureux dans le

africain à recevoir le titre de meilleur joueur de Premier League. Elu meilleur joueur du Club pour la saison 2015-2016, il reçut le 2 Janvier 2017, le trophée de Meilleur joueur africain de l’année: la première distinction de sa carrière. Très en vue, il rejoignit en Juillet 2018 le club de Manchester City. Il quitte les Foxes avec 42 buts marqués. Malgré ses qualités techniques, il eut du mal à s’imposer dans l’effectif type de Pep Guardiola. Son faible temps de jeu ne l’a pas empêché de sortir des éclats de génie à chaque fois que l’occasion lui était offerte. Avec six trophées remportés avec Manchester City, il inscrivit 20 buts, portant son total à 62, ce qui fait de lui le sixième meilleur buteur africain de l’histoire.



Une place dans la cour des grands

L’international algérien, Riyad Mahrez a retrouvé une place de titulaire mardi soir dernier. Le milieu de terrain algérien s’est illustré de belle manière, en inscrivant un but et en délivrant une passe lors de la raclée de City face à WEST BROM 5-0. Ainsi, Mahrez compte à son actif 5 buts cette saison en Premier League, lui qui retrouve le chemin des filets depuis le 27 novembre 2020. Il égale ainsi le nombre de buts inscrits par l’ex joueur de Manchester United David Beckham et l’ex joueur Ivoirien de Manchester City, Yaya Toure, qui comptabilisent tous

deux 62 buts en championnat d’Angleterre. Une performance remarquable qui le propulse peu à peu, au sommet des élites africaines de ce grand championnat d’Angleterre.



L’Algérien aura quand même à batailler pour tiller le top 5 très serré et doit par ricochet, disposer d’assez de temps de jeu.



Le top 5 de ce classement est très serré mais toujours dominé par l’ancienne star de Chelsea, Didier Drogba.



Top 5 des meilleurs buteurs africains de la Premier League

5- Sadio Mané

Meilleur joueur africain de l’année en titre, le Sénégalais Sadio Mané après être révélé à Southampton, a rejoint Liverpool avec qui il a remporté une Ligue des Champions et un titre de Champion d’Angleterre avec une forme de trio d’attaque des Reds, en compagnie de Firmino et de Salah



4- Salah

Mohamed Salah 86 buts. Après avoir connu un début poussif avec Chelsea, le prince pharaon est l’une des âmes offensives sur laquelle compte Liverpool pour faire mal aux défenses adverses. L’Egyptien a déjà marqué 13 buts cette saison (meilleur buteur du championnat).



3- Yacoubou AIYEGBENI

Ancien international nigérian, AIYEGBENI a marqué 95 buts répartissant son bilan sur plusieurs clubs : Everton, Leicester, Middlesbrough



2-Emmanuel Adebayor

Emmanuel Adebayor qui exerce actuellement son métier avec Olympia au Paraguay est deuxième sur la liste des buteurs avec africains de la ligue avec 97 buts à son actif dans tous les sorts avec Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester city et Cristal Palace.



1- Drogba

Didier Drogba, la légende du football ivoirien occupe la première place, avec 105 buts avec Chelsea.



