Riziculture de la Vallée: Des champs dévastés par rats et des criquets

Mercredi 25 Novembre 2020

A l’image de vrais « Ndiobéne », des nuées de criquets et d’insectes appuyés au sol par des bataillons de rats sont en train de dévaster les cultures dans le Walo. Si l’Etat ne fait rien pour venir au secours des riziculteurs, toutes les récoltes seront réduites à zéro ! Tel est le cri du cœur lancé, hier, par M. El Hadji Seydou Nourou Sy, président de l’Union des Gie de Kassack-Nord. « Tous les producteurs du riz du département de Dagana sont dans le désarroi. Après le désastre noté sur les cultures de contre saison (2522 ha) suite aux dernières fortes pluies, voilà qu’une invasion de rats et d’insectes piqueurs suceurs vient de briser toutes les promesses de bonnes récoltes de riz de l’hivernage 2020/2021 » se désole-il, à l’endroit du « Témoin » quotidien.



Et, El Hadji Seydou Nourou Sy de poursuivre que ces prédateurs par surprise ont dévasté toutes les parcelles de riz des braves producteurs du Walo, ne laissant rien sur leur passage. « Contrairement à la déclaration du ministre de l’Agriculture qui faisait état de 200 ha attaqués. Non, ce sont 5200 ha provisoirement qui ont subi des dommages incalculables. Toutes les récoltes hivernales ont été détruites. Nous déplorons l’attitude méprisante du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural » déplore-t-il dans son cri de détresse lancé aux autorités notamment le Président de la République pour qu’il vienne en aide à cette frange de la population dans l’urgence

