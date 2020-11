Roch Marc Kaboré, Président du Burkina: "Iba Der Thiam a apporté une contribution significative à l'édification de la démocratie en Afrique"

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Président burkinabé a rendu un hommage au professeur Iba Der Thiam qui repose depuis hier à Yoff. Selon Roch Marc Kaboré, "Iba Der Thiam était un historien panafricain, un syndicaliste, un homme politique et un parlementaire qui a apporté une contribution significative à l'édification de la démocratie en Afrique et au Sénégal".

Libération online

