Ruée sur le Site Web de la Cour des Comptes : Un Afflux de Trafic Crée une Indisponibilité Temporaire

Mercredi 1 Mai 2024 à 13:20





Cette ruée sur le site de la Cour des Comptes a été déclenchée par la publication de rapports particuliers, suscitant un vif intérêt et une demande accrue de la part du public pour accéder à ces documents. Malheureusement, l'infrastructure du site n'était pas préparée à gérer un tel afflux de trafic, ce qui a conduit à des temps de chargement prolongés et, finalement, à une indisponibilité complète du site.



Face à cette situation, la Cour des Comptes a pris des mesures pour remédier à la situation le plus rapidement possible. Cela inclut la mise en place de solutions techniques pour renforcer la capacité des serveurs à gérer le trafic élevé et à garantir une disponibilité continue du site à l'avenir.



En attendant, pour accéder aux rapports particuliers tant recherchés, la Cour des Comptes a mis en place une solution temporaire. Les rapports sont désormais disponibles sur un lien Google Drive spécialement créé à cet effet. Vous pouvez consulter et télécharger les rapports en suivant ce lien : https://drive.google.com/drive/folders/1pWT6t992UJ5IbTcpGLrWs-uRirToP-vF?usp=sharing.

