Rufisque : Avancée de la Mer et Érosion Côtière à Diokoul - Les Habitants Lancent un Appel d'Alerte Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2024 à 20:01

Depuis plusieurs années, le quartier traditionnel lébou de Diokoul à Rufisque fait face à une menace sérieuse provenant de l'avancée de la mer et de l'érosion côtière le long de la côte Atlantique. Ces phénomènes ont perturbé considérablement la vie quotidienne des habitants, générant une grande inquiétude. En outre, la présence d'installations industrielles dans la zone franche a entraîné le déversement de liquides huileux dans la mer, engendrant divers effets néfastes.



Cependant, une lueur d'espoir semble poindre à l'horizon avec la construction d'un barrage anti-érosion, fruit d'un partenariat avec la Banque Mondiale. Cette initiative a suscité un sentiment de soulagement chez les habitants qui voient enfin une action concrète être entreprise pour protéger leur quartier et leur environnement côtier.



Cette situation met en lumière l'urgence de prendre des mesures efficaces pour lutter contre l'érosion côtière et préserver les zones vulnérables. Pour en savoir plus sur cette problématique et sur les actions entreprises, nous vous invitons à visionner le grand reportage réalisé à ce sujet par Leral TV à Diokoul.

