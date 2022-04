Rufisque / Solennité de Pâques : le vécu du Christ retracé à travers un « chemin de croix vivant », au stade Ngalandou Diouf.

La paroisse Saint-Agnès de Rufisque a organisé un « chemin de croix vivant » au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, le vendredi Saint, du 15 avril 2022. C’est en prélude à la Solennité de Pâques, qui sera célébrée cette année le dimanche 17 Avril, qui nous donne toujours l’opportunité, aux chrétiens catholiques, de commémorer la résurrection Jésus-Christ.



L’Abbé Stanislas Diouf et ses semblables fidèles se sont retrouvés au Stade Nganlandou Diouf pour retracer le vécu du Christ, à Jérusalem. « Cet événement constitué depuis 2018 et finalement empêché par le Coronavirus est d’une importance capitale pour le vécu de ses croyants. Vous savez que le Christ était envoyé par Dieu et il a donné sa vie pour sauver l’humanité. Donc cet événement-là, c’est le cœur de notre fois Chrétienne. On a décidé de faire ça au stade pour permettre aux gens de revivre cet événement historique de notre vie chrétienne », a fait savoir le curé de la paroisse Saint-Agnès de Rufisque.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Rufisque-Solennite-de-Pa...