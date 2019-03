VIDEO - S. E Amadou Diop : "La vision du PR Macky Sall est largement partagée en Europe..." Les missions économiques belges depuis 2012 montrent le capital d'estime et de confiance qu'il y a entre le Sénégal et la Belgique sous l'impulsion de nos dirigeants, a fait savoir son Excellence Amadou Diop, lors de l'inauguration du Bureau de l'attaché économique et commercial de la région de Bruxelles à Dakar. M. Diop s'est également réjoui du fait que la vision du Président Macky Sall soit largement partagée en Europe, qui voit à travers le Sénégal, un pays dynamique et stable avec ses nombreux chantiers aéroportuaires, routiers...

