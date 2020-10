SADIO MANE, GUERI! Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Octobre 2020 à 20:48 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané va beaucoup mieux. Il a même repris les entraînements. Mis en quarantaine depuis une dizaine de jours pour cause de contamination à la covid 19, le numéro 10 des Lions de la téranga a repris du service sur le gazon vert, ce dimanche. Sadio Mané, pensionnaire de Liverpool a laissé un trou dans […] Sadio Mané va beaucoup mieux. Il a même repris les entraînements. Mis en quarantaine depuis une dizaine de jours pour cause de contamination à la covid 19, le numéro 10 des Lions de la téranga a repris du service sur le gazon vert, ce dimanche.

Sadio Mané, pensionnaire de Liverpool a laissé un trou dans son club et dans l’équipe nationale. Pendant son absence, ses coéquipiers en club ont essuyé une terrible défaite 7 à 2 contre Lincoln City. Les Lions de la Téranga n’ont pas fait mieux face aux Lions de l’Atlas. La confrontation entre les deux pays s’est soldée par un 3 à 1 en faveur des Marocains.

La guérison de celui pour qui Macky Sall a adressé ce message : « Guéris vite et bien cher Lion pour que nous puissions encore savourer fièrement tes belles performances sur toutes les pelouses. » est une bonne nouvelle pour AliouneCissé son sélectionneur et pour Jürgen Klopp son coach à Liverpool.



Source : Source : https://letemoin.sn/sadio-mane-gueri/...

